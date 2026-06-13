Haberler

Artvin'de imam ve müezzin girdikleri gölette boğuldu

Artvin'de imam ve müezzin girdikleri gölette boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren imam ve müezzin, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek amacıyla girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren imam ve müezzin, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli (35) ile Güneşli Camii İmam Hatibi Rüstem Özdemir (27), serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra iki kişinin suda hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki din görevlisi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

Savaş resmen sona eriyor! Trump imzaların atılacağı tarihi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı
Futbol şöleni başladı! Tempo çok yüksek

Futbol şöleni başladı! Tempo çok yüksek
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor

Benzin istasyonlarında fiyat tabelası bir kez daha değişiyor
Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha