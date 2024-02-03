Arhavi'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Öldürüldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde boşanma aşamasında olan Hacer ve Ender Turhan çifti konuşmak için dün buluşmuş, çıkan tartışmada öfkeli koca eşini silahla öldürmüş, daha sonra aynı silahla kendini vurmuştu. İki çocuk annesi Hacer Turhan bugün ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek. Yoğun bakımda olan öfkeli koca ise yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında ilçenin Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hacer ve Ender Turhan çifti, konuşmak üzere dışarda buluştu. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ender Turhan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hacer Turhan'ı vurduktan sonra, silahın namlusunu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hacer Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ender Turhan ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süredir annesiyle yaşayan Hacer Turhan, bugün Arhavi'de ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Yaralı olan öfkeli koca ise Artvin Devlet Hastanesi'nden Rize'ye sevk edilirken, durumu ciddiyetini koruyor. - ARTVİN