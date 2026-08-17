Arhavi'de iki katlı evde yangın

Artvin'in Arhavi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi'nde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı