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Arguvan'da çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü. Üzüm bağları ve badem ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü.

Olay, 11. 00 sıralarında Arguvan ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzüm bağları ile badem ağaçların bulunduğu bölgede henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın sıçradığı meyve bahçelerine zarar verirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İtfaiye Arguvan malatya Tarım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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