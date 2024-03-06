Ardahan'da Güvenlik ve Asayiş Çalışmaları Devam Ediyor

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, " Ardahan'da genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında 2023 yılında başarılı çalışmalar yapıldı. Bunlarla birlikte suç ve suçluyla mücadelede 2024 yılında da kararlılıkla devam edilecek" dedi.

Kentte huzur ve asayişin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerinin çalışmalarını paylaşmak üzere bir arada olduklarını ifade eden Vali Çiçek, 2023 yılı ilk iki ayı içerisinde 312 olay, 2024 yılı aynı dönemde ise 376 olay meydana geldiğini ve bir önceki döneme göre olay sayısında %21 artışın sebebinin ise kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu uygulama ve yol kontrollerini artırılmasından kaynaklandığını söyledi.

2023 yılı içerisinde uygulama ve yol kontrollerinde 74863 kişinin sorgulandığını ifade eden Vali Çiçek, "İlimizde suça karışıp da hakkında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 2023 yılında 111 şahıs yakalanmışken, 2024 yılında %58'lik bir artışla yakalanan şahıs sayısı 175'e çıkmıştır. 2023 yılında Kişilere Karşı Suçlarda 163 olay meydana gelmiş, 2024 yılında ise 139 olay meydana gelmiştir. Malvarlığına Karşı Suçlarda 2023 yılında 58 olay meydana gelmiş, bu sayı 2024 yılında 41'e düşmüş. Millete ve Devlete Karşı Suçlarda 2023 yılında 8 olay, 2024 yılında 9 olay meydana gelmiş ve aydınlatma oranı % 100 olarak sağlanmıştır. Topluma Karşı Suçlarda 2023 yılında 23 olay, 2024 yılında 18 olay meydana gelmiş ve aydınlatma oranı % 100 oranla aynı seviyede korunmuştur."

Bilişim Sistemleri Sureti ile 2023 yılında 12, 2024 yılında ise 38 Nitelikli Dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini söyleyen Vali Çiçek, "2024 yılında aydınlatma oranı şuanda % 55 olmakla beraber dolandırıcılık olaylarının faillerinin tespiti için ilgili kurumlar ile yazışmalar yapılmış cevabi yazılar geldikçe aydınlatma oranları artacaktır. Dolandırıcılık olaylarının artış göstermesinin nedeni ilimizin kısıtlı bir takım imkanlarından dolayı halkımızın sosyal medya üzerinden, güvenilir olmayan site, hesap vb. yerlerden alış veriş yapmasıdır, bu konu ile ilgili gerek resmi kurumlar gerekse vatandaşımıza yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz aralıksız sürmektedir. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet olaylarında da 2023 yılında 47 olay meydana gelmiş, 2024 yılında 49 olay meydana gelerek %4' lük artış olmuştur. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında il genelinde 2023 yılında 14 olay meydana gelmişken, kolluk kuvvetlerimizin almış oldukları tedbirler neticesi 2024 yılında meydana gelen olay sayısı 14 olarak aynı kalmıştır. Buna rağmen kolluk kuvvetlerimiz önemli yakalamalar gerçekleştirmiş, 2024 yılında, 3 adet tabanca, 50 adet tabanca mühimmatı ile 220 adet insan sağlığını tehlikeye sokabilecek bandrolsüz alkol ve tütün ürünleri ele geçirilmiştir. Kentin huzur ve güvenin temini amacıyla 2024 yılında Düzensiz Göçle Mücadeleye de ağırlık verildi. 2023 yılında 1 olan olay tespit ve yakalaması 2024 yılında 8'e çıktı. Bu 8 olayda 10 düzensiz göçmen yakalanmış, 10 organizatör şahsa işlem tesis edilmiş, 1 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Yakalanan 10 düzensiz göçmen hakkında da sınır dışı işlemleri uygulanmıştır.

Vali Çiçek, okulların güvenliği açısından çalışmaların da sürdüğünü söyleyerek bu kapsamda, Güvenli Eğitim Öğretimin sağlanabilmesi amacıyla 2023 yılında okul çevrelerinde 1186 şahsın sorgulanarak gerekli kontrolleri yapılmışken 2024 yılında bu sayı % 37 artarak 1627'ye yükselmiştir dedi.

Terörle mücadele

Terörle Mücadele faaliyetleri kapsamında, özellikle sosyal medya üzerinden terör örgütleri lehine propaganda yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara 2023 yılında, 11 olayda 11 kişi, 2024 yılında aynı dönemde 7 olayda 7 kişi yakalandığını söyleyen Çiçek, "Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde, 2023 yılında 272 vatandaşa ulaşılmışken, 2024 yılında ilimizde 581 vatandaşa ulaşılmıştır. 2024 yılında, ilimizde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını ve ticaretini engellemek amacıyla kolluk kuvvetlerimizce ciddi çalışmalar yapılmış, 2023 yılında tespit edilen 11 olaya karşın 2024 yılında 13 olay yakalaması yapılarak %18'lik bir artış ve başarı sağlanmıştır. Yine ilimizde meydana gelebilecek her tür suçla ilgili halkımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine de 2024 yılında ağırlık verilerek, 2023 yılında toplam 53 olan mahalle, köy toplantısı ve işyeri ziyareti sayısı, 2024 yılında 60'a çıkarılmıştır. 2023 yılında 698 öğrencimizle, 2024 yılında 1030 öğrencimizle bir araya gelinerek maruz kalabilecekleri suçlarla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. İlimizde 2023 yılında meydana gelen 12 kazada 19 kişi yaralanmış, 2024 yılında ise 16kazada 34 kişi yaralanmıştır. Bu artışların önüne geçebilmek amacı ile yollarda yapılan denetim ve kontrollere ağırlık verilmiş, 2023 yılında 16.925 araç kontrol edilmişken 2024 yılında 27.471 araç denetlenerek kontrolü sağlanmıştır."

Ardahan'ın güvenliği ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Vali Çiçek, "Bizim görevimizde bütün kamu birimlerimizle birlikte her alanda en etkin hizmeti yerine getirmektir. Güvenlik ve asayiş bunlar içerisinde münhasıran hayati önem arz eden başlıklarımızdan birisidir. Güvenlik, diğer kamu hizmet alanlarının da önünü açan ve rahatlatan, vatandaşlarımızın yaşamlarını ve işlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için ortam hazırlayan en önemli kamu hizmet alanlarından birisidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami hassasiyetle ve bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte Ardahan için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ARDAHAN