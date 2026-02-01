Haberler

Jandarmadan "Kapı Kapı Jandarma" Projesi Kapsamında Siber Farkındalık eğitimi

Jandarmadan 'Kapı Kapı Jandarma' Projesi Kapsamında Siber Farkındalık eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Damal, Göle ve Hanak ilçelerinde, siber dolandırıcılık ve siber güvenlik konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla eğitimler düzenledi.

Ardahan İl Jandarma komutanlığı ekipleri ilçelerde vatandaşa siber dolandırıcılık konularında eğitim verdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Damal, Göle ve Hanak ilçelerinde yürütülen "Kapı Kapı Jandarma" Projesi kapsamında, vatandaşları siber dolandırıcılık olayları ve siber güvenlik konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, vatandaşlara, "Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya kullanımında dikkat edilecek hususlar, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı" konularında bilgi verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var