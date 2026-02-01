Jandarmadan 'Kapı Kapı Jandarma' Projesi Kapsamında Siber Farkındalık eğitimi

Ardahan İl Jandarma komutanlığı ekipleri ilçelerde vatandaşa siber dolandırıcılık konularında eğitim verdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Damal, Göle ve Hanak ilçelerinde yürütülen "Kapı Kapı Jandarma" Projesi kapsamında, vatandaşları siber dolandırıcılık olayları ve siber güvenlik konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, vatandaşlara, "Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya kullanımında dikkat edilecek hususlar, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı" konularında bilgi verdi. - ARDAHAN