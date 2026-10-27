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Ardahan Damal'da domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınından geçerek görüntülendi

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Ardahan Damal'da domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınından geçerek görüntülendi Haber Videosunu İzle
Ardahan Damal'da domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınından geçerek görüntülendi
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Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Tepe köyü ormanlık alanından çıkan domuz sürüsü, büyükbaş hayvanların yakınından geçerek ilerledi. Vatandaşların ilgisini çeken görüntüler, yaban hayatı ile hayvancılığın iç içe olduğunu gösterdi.

Ardahan'da ormanlık alanın kenarından ilerleyen bir domuz sürüsü, büyükbaş hayvanların bulunduğu bölgede görüntülendi. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Tepe köyü ormanlık alanından çıkarak açık alanda ilerleyen domuzların, büyükbaş hayvanların yakınından geçerek yollarına devam ettiği görüldü. Görüntüler, yaban hayatının doğal yaşam alanları ile hayvancılık faaliyetlerinin iç içe olduğu bölgelerde karşılaşılabilecek manzaraları bir kez daha gözler önüne serdi.

Ormanlık alanın kenarından ilerleyerek büyükbaş hayvanların yakınından geçen domuz sürüsü, bölgede doğal yaşamın günlük hayatla kesiştiği anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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