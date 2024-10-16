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Ardahan'da Trafik Kazası: Otomobil Büyükbaş Hayvan Sürüsüne Çarptı

Ardahan'da Trafik Kazası: Otomobil Büyükbaş Hayvan Sürüsüne Çarptı
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Ardahan'da bir otomobilin yolda aniden karşısına çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı ve 2 hayvan telef oldu. Ardahan Valiliği, hayvan sahiplerinin dikkatli olmalarını istedi.

Ardahan'da otomobiinl aniden yolan çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ardahan- Çıldır kara yolunun Eskibeyrehatun köyü mevkiinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 75 BE 018 plakalı otomobil, hayvan sürüsüne çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı, aracın çarptığı 7 büyükbaş hayvandan ikisi telef oldu.

Araç Sürücüsü ve diğer yaralı kaza yerine gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardahan Valiliği, konuyla ilişkin açıklama yaparak sürü sahiplerinin tedbirli olmalarını istedi. Açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, kara yolu üzerinde ve yakınında başıboş bırakılan hayvanlar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Ölümlü veya yaralamalı kazalara sebebiyet verdiğinden sürücülerin ve hayvanlarımızın can güvenliği için hayvanlarımız özellikle kara yolu üzerinde veya yakınında başıboş bırakılmamalıdır. Özellikle akşam saatlerinde görünür olmak için çobanların el feneri, reflektörlü yelek kullanmaları, trafik kazalarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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