Haberler

Ardahan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ardahan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir orman işletmesine ait pikap ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, pikap sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Posof ilçesine bağlı Arılı mahallesi ile Marsolat mahallesi ormanlık alanda meydana gelen trafik kazasında A.P. idaresindeki orman işletmesine ait pikap ile karşı yönden gelen O. Ç. idaresindeki otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı

Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.