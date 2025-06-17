Ardahan'da Toprak Kayması Yol Ulaşımını Engelledi

Ardahan'da Toprak Kayması Yol Ulaşımını Engelledi
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Posof ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Olayda can kaybı ya da herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin yolu açma çalışması devam ediyor.

Ardahan'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin farklı bölgelerinde toprak kaymalarına neden oldu. Damal- Posof kara yolu Ilgar Dağı mevkide toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapadı.

Toprak kayması nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi, yapılan çalışma sonucunda kara yolu kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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