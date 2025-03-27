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Ardahan'da Toprak Damlı Ev Çöktü: 1 Yaralı

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Ardahan'ın Tunçoluk Köyü'nde 81 yaşındaki Nurettin Demir'e ait toprak damlı ev çökerek yaralanmasına neden oldu. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da toprak damlı ev çöktü: 1 yaralı

ARDAHAN - Ardahan'da toprak damlı ev çöktü, enkaz altında kalan 81 yaşındaki Nurettin Demir yaralandı.

Ardahan Merkeze bağlı Tunçoluk Köyü'nde 81 yaşındaki Nurettin Demir'e ait tek katlı toprak ev kar ve yağmur sularının etkisiyle bir bölümü çöktü. Çökmede toprak ve ahşaplar altında kalan Demir, evdeki ailesi tarafından kurtarıldı. Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Nurettin Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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