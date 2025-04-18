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Ardahan'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı

Ardahan'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı
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Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyararak, KADES uygulamasını tanıttı. Ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte, park, bahçe ve işlek noktalarda telefon dolandırıcılığı uyarısı yaptı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşlara çay ikram ederek "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" uyarısı yapıp, KADES uygulamasını anlattı. Ekipler, vatandaşlardan telefon ve internet yoluyla kendilerine ulaşan kişilere karşı dikkatli olmalarını istendi. Polis, özellikle telefon dolandırıcılığına dikkat çekerek kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp para isteyen kişilere inanılmamasını istedi.

Polis ayrıca, broşür dağıttığı kadınlara KADES uygulamasını da anlattı. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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