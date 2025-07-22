Ardahan'da Sağanak Yağış ve Tır Kazası Trafiği Felç Etti

Ardahan'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte kayganlaşan yolda bir tırın kayması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle yol kapanırken, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun Ortageçit köyü mevkisinde yaşandı. Kent genelinde sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan-Kars kara yolunda seyir halinde olan tır, sağanak yağışın da etkisiyle kayarak yolun kapanmasına neden oldu. Yolun Ardahan güzergahındaki Ortageçit köyü yönünde kaza nedeniyle yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık yarım saat boyunca yolda mahsur kalan sürücülerden Yavuz Irmak, "Tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saattir burada bekliyoruz. Metrelerce tır ve otomobil kuyruğu var. İnşallah en kısa sürede açılır" dedi.

Güvenlik güçleri de tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. - ARDAHAN