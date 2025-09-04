Haberler

Ardahan'da Polisi Harekete Geçiren Bilgilendirme Faaliyetleri

Güncelleme:
Ardahan'da polis ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve kadına yönelik şiddete karşı halkı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. '2025 Aile Yılı' kapsamında yapılan projeyle vatandaşların bu suçlara karşı bilinçlenmesi hedefleniyor.

Ardahan'da polis ekipleri tarafından kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda dolandırıcılık, hırsızlık ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde vatandaşlara broşür dağıtarak dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Ardahan Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2025 Aile Yılında POLHANE" projesi ve "Aile İçi Şiddet, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar ve Dolandırıcılık" konularında vatandaşlara bilgi verildi.

Polis ekipleri, vatandaşların bu tür suçlara karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
