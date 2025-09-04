Ardahan'da Polisi Harekete Geçiren Bilgilendirme Faaliyetleri

Ardahan'da polis ekipleri tarafından kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda dolandırıcılık, hırsızlık ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde vatandaşlara broşür dağıtarak dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Ardahan Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2025 Aile Yılında POLHANE" projesi ve "Aile İçi Şiddet, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar ve Dolandırıcılık" konularında vatandaşlara bilgi verildi.

Polis ekipleri, vatandaşların bu tür suçlara karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - ARDAHAN