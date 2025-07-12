Ardahan'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Girişler Yasaklandı

Ardahan'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Girişler Yasaklandı
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Ardahan Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Belirlenen mesire alanları dışındaki tüm ormanlara girişler sınırlı saatlerde yapılabilecek.

Ardahan Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent geneli bazı kararlar alındı. Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arası yasaklandığı belirtilen açıklamada, "14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında Ardahan Millet Ormanı, Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle Orman Parkı, Cakırüzüm Orman Parkı, Köprülü Orman Parkı, Çıldır Orman Parkı, Hanak Orman Parkı, Damal Orman Parkı ve Posof Orman Parkı'na da saat 20.00 ile 08.00 arası girişler yasaklandı" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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