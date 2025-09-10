Haberler

Ardahan'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Bilinçlendirme Faaliyetleri

Ardahan'da polis ekipleri, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla sürücülere yönelik denetim ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. '2 TEKER 1 HAYAT' projesi ile bilinçli sürüşün önemi vurgulanırken, sürücüler trafik kurallarına uymaya teşvik edildi.

Ardahan'da polis, motosiklet kazalarını önlemek için denetim ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek sürücüleri bilinçlendirdi.

Ardahan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarını önlemek amacıyla yaptığı denetimlerle sürücülere güvenli sürüş konusunda önemli bilgiler aktardı. Ekipler, "2 TEKER 1 HAYAT" Projesi kapsamında broşürlerini dağıtarak, bilinçli sürüşün önemini vurguladı.

Ardahan Trafik Şube Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek için yaptığı denetim ve eğitim faaliyetleri ile dikkat çekiyor. Polis ekipleri, yol kenarında durdurdukları motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirerek, kazaların önüne geçmek için bilinçlendirme yapıyor.

Denetim sırasında motosiklet sürücülerinin dikkat etmeleri gereken önemli noktalar yer alıyor. Polis ekipleri, sürücülerden dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi. Yapılan denetimlerin, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek için büyük önem taşıdığı belirtildi. Polis ekipleri, bu tür eğitim ve denetim faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı. Sürücüler, kendilerini ve diğer yol kullanıcılarını korumak için dikkatli olmalı ve trafik kurallarına uymalıdır. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
