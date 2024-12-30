Ardahan'da Kar Yağışı ve Buzlanma Trafiği Aksattı

Ardahan'da kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerde etkili olurken, Ardahan-Damal-Posof karayolunda buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Buzlanmanın yoğun olduğu Ilgar dağı Geçidi'nde tırlar kuyruk oluşturdu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı ve tipi, özellikle Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında buzlanma nedeniyle trafiğin aksamasına neden oldu. Sabah erken saatlerde Ilgar dağı geçidinde ağır tonajlı araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Karayolları ekiplerinin yolda karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptığı, ilerleyen saatlerde trafik akışının normale dönmesinin beklendiği belirtildi. - ARDAHAN