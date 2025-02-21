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Ardahan'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Yolda Mahsur Kalan Araçlar

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Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Mahsur kalan araçlar kurtarılırken, eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Ardahan merkezde 32, Göle ilçesinde ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan ve ilçelerinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında onlarca araç mahsur kaldı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ardahan merkez ve ilçelere bağlı köylerin yollarını açan ekipler, mahsur kalan araçları da kurtardı. Yağışla birlikte karayolları ekipleri de yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yaptı. Ekipler, yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan Valiliği, bölgede devam eden kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin ise devam edeceği bildirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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