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Ardahan'da Kar Nedeniyle 10 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ardahan'da Kar Nedeniyle 10 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
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Ardahan'da etkili olan kar ve tipi, 10 köy yolunun kapalı kalmasına sebep oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Ardahan'da kar nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan il genelinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Merkezde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan il Özel İdare'den yapılan açıklamada, "Ekiplerin kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Kapanan yolların en kısa sürede açılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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