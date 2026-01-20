Haberler

Kar küreme aracı kaza yaptı

Güncelleme:
Ardahan-Kars karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan araç, buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Trafikte kısa süreli kısıtlamalar yaşandı.

Ardahan'da karla mücadele çalışması yapan kar küreme aracı kaza yaptı.

Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan- Kars karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan araç, buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kar küreme aracı ve yolda biriken tuz ile karın temizlenmesi için çalışmalar yapıldı, trafiğe kısa süreli kısıtlama getirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
