Ardahan'da Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Devriye Görevinde
Ardahan'da jandarma ekipleri, yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlarda devriye geziyor. Vatandaşlar, yangın riskine karşı uyarılarak önleyici tedbirler konusunda bilgilendiriliyor.

Ardahan'da jandarma ekipleri, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında vatandaşları da orman yangınlarına karşı uyarıyor.

Ekiplerce orman yangınlarının olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler verildi. - ARDAHAN

