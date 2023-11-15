Ardahan'da 'fil' alarmı

Çobanın sosyal medyadan paylaştığı fil fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Jandarma ekipleri fili aradı, Ardahan Valiliği'nden açıklama geldi

ARDAHAN - Ardahan'da hayvanlarını otlatan bir çoban, fil gördüğünü iddia etti. Çoban tarafından sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan fil fotoğrafı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ardahan Valiliği de kısa süre sonra olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını iddia ettiği filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre içinde hızla yayılan fotoğraf jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler bölgede uzun süre arama çalışmaları yaptı. Valilikten açıklama geldi.

"Uydurma"

Ardahan Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise fotoğrafın ve haberin gerçek olmadığı belirtildi. Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.