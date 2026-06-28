Ardahan'da Emniyet personeline 'afet farkındalık eğitimi' verildi

Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından, emniyet personeline yönelik 'afet farkındalık eğitimi' verildi.

Eğitim kapsamında, AFAD personeli tarafından afetlere karşı alınması gereken önlemler, doğru hareket tarzları ve afet anında yapılması gerekenler anlatıldı. AFAD personeli, muhtemel bir deprem, sel, yangın ve diğer afet durumlarında doğru davranış biçimleri, olay anında koordinasyon, tahliye süreçleri ve temel ilk yardım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Amaç, afet anlarında görev yapan personelin hem kendi güvenliğini sağlaması hem de vatandaşlara daha etkin şekilde müdahale edebilmesini sağlamak oldu.

AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimlerde ayrıca, afet öncesi hazırlık planlaması, risk azaltma çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde de duruldu. Uygulamalı tatbikatlarla desteklenen programın, sahadaki müdahale kapasitesini güçlendirmesi hedeflendi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve afetlere karşı toplum genelinde farkındalığın artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı