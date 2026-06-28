Haberler

Ardahan'da Emniyet personeline 'afet farkındalık eğitimi' verildi

Ardahan'da Emniyet personeline 'afet farkındalık eğitimi' verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan AFAD, emniyet personeline afetlere karşı önlem, doğru davranış ve müdahale yöntemlerini anlatan kapsamlı bir eğitim verdi.

Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından, emniyet personeline yönelik 'afet farkındalık eğitimi' verildi.

Eğitim kapsamında, AFAD personeli tarafından afetlere karşı alınması gereken önlemler, doğru hareket tarzları ve afet anında yapılması gerekenler anlatıldı. AFAD personeli, muhtemel bir deprem, sel, yangın ve diğer afet durumlarında doğru davranış biçimleri, olay anında koordinasyon, tahliye süreçleri ve temel ilk yardım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Amaç, afet anlarında görev yapan personelin hem kendi güvenliğini sağlaması hem de vatandaşlara daha etkin şekilde müdahale edebilmesini sağlamak oldu.

AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimlerde ayrıca, afet öncesi hazırlık planlaması, risk azaltma çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde de duruldu. Uygulamalı tatbikatlarla desteklenen programın, sahadaki müdahale kapasitesini güçlendirmesi hedeflendi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve afetlere karşı toplum genelinde farkındalığın artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü

20 yaşındaki genç, alacak-verecek tartışmasında vurularak öldürüldü