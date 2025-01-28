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Ardahan'da Çoban Köpeği, Kurt Sürüsüne Karşı Mücadele Etti

Ardahan'da Çoban Köpeği, Kurt Sürüsüne Karşı Mücadele Etti
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Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köpeğin kurt sürüsüne karşı verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. Kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar yerleşim yerlerine inerek köpeklere saldırıyor.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyüne inen kurt sürüsüne, çoban köpeği karşı koydu. Köpeğin kurtlarla mücadelesi, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar zaman zaman yerleşim yerlerine inerek köpekleri hedef alıyor. Önceki gün kaydedilen bir görüntü ise izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde gece yarısı kurt sürüsünün hedef aldığı köpeğin saldırılara çaresizce karşı koymaya çalıştığı görülüyor. Köpeğin bağrışlarına uyanan sahibi ise gördükleri karşısında hayrete düştü. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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