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Ardahan'da Bilgilendirme Çalışmaları: KADES ve Güvenli İnternet

Ardahan'da Bilgilendirme Çalışmaları: KADES ve Güvenli İnternet
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, KADES, güvenli internet ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Etkinlikler, gençlere ve çocuklara yönelik dikkat çekici konuları kapsıyor.

Ardahan'da polis ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES), güvenli internet, UYUMA ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur, bilinçli ve bilgili bireyler yetiştirmek. Bu anlayışla, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerinde; çocuklara, gençlere ve toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, Çocuklara yönelik "Güvenli Trafik", Gençlere yönelik "Güvenli İnternet Kullanımı", Vatandaşlara yönelik "KADES, UYUMA, Dolandırıcılık" ve POLHANE projesi kapsamında düzenlenen ziyaretler, etkinlikler, konferanslar ve dijital platformlar aracılığıyla toplumun her kesimine ulaşarak farkındalık oluşturma çabasında.

Bugüne kadar gerçekleştirilen etkinliklerle on binlerce vatandaşa ulaşan ve birçok olumlu geri dönüş alan ekipler, gelecekte de bilginin gücünü topluma yaymaya devam etmek üzere il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştireceği bilgilendirme faaliyetleriyle; bilinçli nesiller yetiştirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü olarak, bilgiyi paylaşmanın ve bilinçli bireyler yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyor; Geleceğimizin Teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimize ve tüm vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyetlerimizle, daha bilinçli bir toplumun inşası için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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