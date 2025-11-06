Ardahan'da Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı

Ardahan'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, Aras Edaş arıza ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Ortakent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan köy merasında otlarken bataklığa saplandı. Bataklığa saplanan inek olduğu yere yığılıp kaldı. Ortakent Mahallesinde arızaya giden Aras Edaş ekipleri arazide çamura saplanmış bir ineği fark etti. Ekipler halat bağlayarak 1 saatlik uğraş sonucu ineği bulunduğu yerden yara almadan kurtardı. Aras Edaş ekipleri, hayvan sahiplerini bu gibi yerlerden geçerken daha dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

İnek, sahibine teslim edilmek üzere köye gönderildi. - ARDAHAN