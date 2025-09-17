Haberler

Ardahan'da Anneler İçin Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Ardahan'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında annelere yönelik 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' eğitimi düzenlendi. Emniyet ekipleri, uyuşturucu maddelerin zararları ve ailelerin alabileceği önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ardahan'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde annelere yönelik bilgilendirme eğitimi verildi.

23 Şubat İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" eğitim toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddelerin zararları, gençlerdeki etkileri ve bu konuda ailelerin alabileceği önlemler üzerine sunumlar yapıldı.

Ekipler ayrıca çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle devam eden eğitimlerde öğrenci velilerinden oluşan annelere narko-rehber faaliyetleri dahilinde bilgilendirmelerde bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
