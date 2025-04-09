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Ardahan'da 90 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

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Ardahan'ın Hanak ve Çıldır ilçelerinde okul yemekhanesinden kaynaklanan gıda zehirlenmesi şüphesiyle 90 öğrenci hastaneye tedavi altına alındı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ardahan'da 90 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

ARDAHAN - Ardahan'da 90 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Ardahan'ın Hanak ve Çıldır ilçelerinde taşımalı eğitim gören ve okul yemekhanesinde öğle yemeğini yiyen öğrencilerin bazılarında, kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü. Ambulanslarla il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınan yaklaşık 90 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"600 öğrenciden 90'ında zehirlenme şüphesi bulunuyor"

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin rahatsızlanan öğrencilere hızlıca müdahale edildiği belirtilerek, "Hanak ve Çıldır ilçelerinde toplamda 4 okulda gıda zehirlenmesi şüphesi, kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile toplam 90 öğrencinin tedbir amaçlı olarak ilçe sağlık ocakları ve Ardahan Devlet Hastanesine, sevki gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunan çocuğumuz yoktur" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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