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Ardahan'da 7 Ayda 886 Kişi Yakalandı

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentte yaşanan suç ve güvenlik konularına ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Ardahan'da son 7 ayda haklarında arama kararı bulunan 886 kişinin yakalandığını söyledi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentte yaşanan suç ve güvenlik konularına ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Ardahan'da son 7 ayda haklarında arama kararı bulunan 886 kişinin yakalandığını söyledi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelerek, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan faaliyetler ve işlemler ile meydana gelen olaylara ilişkin 2023 ve 2024 yıllarının 7 aylık dönemini kapsayan verileri paylaştı. İlde genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında 2023 yılında başarılı çalışmalar yapıldığını, bunlarla birlikte suç ve suçluyla mücadelenin 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceğini, emniyet, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin daha artması için çalıştıklarının altını çizen Vali Hayrettin Çiçek, verileri paylaştı.

Vali Çiçek daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Şehrimiz en güvenli şehirlerarasında yer alıyor. Mevcut durumda asayişin düzgün olduğu ve giderek iyileşen bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Eksikler olabilir; ancak suç ve suçlular durmayacaktır. Bizim görevimiz, suçun oluşumunu engellemektir" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayrettin Çiçek 3-sayfa ardahan Güvenlik Yerel Haberler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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