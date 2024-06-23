Arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kepsut ilçesine bağlı Darıçukuru Mahallesi kırsalında arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk etapta 13 arazöz, 2 helikopter, 2 uçak ve 50'den fazla personel ile müdahale başladı.
Arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kepsut ilçesine bağlı Darıçukuru Mahallesi kırsalında arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk etapta 13 arazöz, 2 helikopter, 2 uçak ve 50'den fazla personel ile müdahale başladı.