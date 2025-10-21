Haberler

Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Cinayet: Zanlı Yakalandı, Hayatını Kaybetti

Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Cinayet: Zanlı Yakalandı, Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu tabancayla vurarak öldüren zanlı, jandarmanın 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vermesi sonucu bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlı yaşamını yitirdi.

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı sonucu tabancayla komşusunu öldüren ve jandarmanın "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren zanlı, bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan cinayet şüphelisi hayatını kaybetti.

Sivas'ta sabah saatlerinde komşusuyla arazi anlaşmazlığı sonucu tartışan ve tabanca ile ateş ederek öldüren Adil Servi, firar etmiş, jandarma ekipleri şahsı yakalama çalışması başlatmıştı. 'Teslim ol' çağrısında bulunan komando timine, ateşle karşılık veren şüpheli, bacağından vurularak yakalanmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Servi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
