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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenen cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenen cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı
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Diyarbakır Ergani'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı, damat adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenen cinayette gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.

31 Mayıs'ta kırsal Çukurdere Mahallesi mevkiinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle hafif ticari araca düzenlenen, sürücüsü Hüseyin Şenol'un (51) hayatını kaybettiği, eşi S.Ş.'nin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Z.Ş. (59), oğulları M.Ş. (30), S.Ş. (27) ile damadı M.Y. (40) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba ve iki oğlu tutuklandı, damat M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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