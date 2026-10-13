Arap Koalisyonu Sana'da Yemen Petrol Şirketi çevresindeki sivilleri tahliyeye çağırdı

Yemen'de Suudi liderliğindeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler'in kontrolündeki Sana'da bulunan Yemen Petrol Şirketi çevresindeki bölgeden sivillerin tahliye edilmesini istedi. Husiler, Sana'nın hedef alınması durumunda Suudi Arabistan'a "sert" bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan ve Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, Husiler'in kontrolündeki Sana'da bulunan Yemen Petrol Şirketi/El Sabah Merkez İstasyonu çevresindeki bölgeden sivillerin tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu. Bölgede "özel bir operasyon" yürütüleceği vurgulandı.

"Sert karşılık veririz"

Husilerden yapılan açıklamada ise Sana'ya yapılacak herhangi bir saldırıya Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "sert ve acı verici" bir karşılık verileceği uyarısında bulunuldu. Sana'nın vurulması durumunda Suudi Arabistan'ın Aramco şirketinin Dammam'daki merkezi, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ve Aramco'ya bağlı Riyad Rafinerisi'nin hedef alınacağı, bu bölgelerdeki sivillerin tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Başkent Sana ve Yemen'in kuzeyi ile batı sahilindeki vilayetler halen Husiler'in kontrolü alında bulunuyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin talebi üzerine bazı Arap ülkelerinin katılımıyla Arap Koalisyonu oluşturulmuş, koalisyon 25 Mart 2015 tarihinde Husiler'e karşı askeri operasyona başlamıştı. Koalisyon ve meşru yönetime bağlı güçler ile başkent Sana dahil ülkenin bir bölümünü ve devlet kurumlarını elinde bulunduran Husiler arasındaki çatışmaların etkisiyle Yemen, büyük bir insani krizle karşı karşıya kaldı. Çatışmalarda 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı