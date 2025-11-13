Aranan Suçlu Hayvan Çiftliğinde Yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 12 ayrı suçtan toplam 29 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.U. jandarma ekiplerince, saklandığı hayvan çiftliğinde yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan M.U.'nun Aşağıgüney köyündeki bir hayvan çiftliğinde gizlendiğini belirledi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.U. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kasten öldürme suçu dahil 12 ayrı sabıkasının bulunduğu öğrenildi. - KARABÜK