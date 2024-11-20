Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Afyonkarahisar'da, görev yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından Bayat ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.
Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde S.K. isimli şahsın görev yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığını tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Sıcak Gelişme:
DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.