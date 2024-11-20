Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde S.K. isimli şahsın görev yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığını tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR