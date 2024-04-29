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Arama çalışmalarında Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı

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Balıkesir'in Gönen İlçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde yapılan arama çalışmalarında, Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulundu. Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.

Arama çalışmalarında Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen İlçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bugün de arama çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaştı.

Bugün, Gönen'e bağlı, Kırsal Armutlu Mahallesi'nde Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Jandarma ekipler tarafından yürütülen detaylı arama çalışmaları sonucu Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen yeni bulgulara ulaşıldı.

Bölgedeki arama çalışmaları sonucu; insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulundu.

Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Korhan Berzeg Balıkesir Armutlu Gönen Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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