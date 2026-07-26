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Araçta kilitli kalan çocuk camın kırılmasıyla kurtarıldı

Araçta kilitli kalan çocuk camın kırılmasıyla kurtarıldı
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Hatay’da araç içerisinde kilitli kalan çocuk, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Hatay'da araç içerisinde kilitli kalan çocuk, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesi'nin park alanında araç içerisinde evladı kilitli kalan aile kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede gelen ekipler çocuğun güvenliğini ön plana alarak çalışma başlattılar. Çocuk, aracın camının kırılmasıyla kurtarıldı. Çocuk, sağlıklı şekilde ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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