Araçları ile dereden geçmek isterken sele kapılan 3 kişi ölümden döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil ile dereden geçmek isteyen 3 kişi, hiç hesaba katmadığı bir durumla karşılaştı. Araçları ile dere içindeyken sele kapılan vatandaşlar, ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı.