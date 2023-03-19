Araçları ile dereden geçmek isterken sele kapılan 3 kişi ölümden döndü
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil ile dereden geçmek isteyen 3 kişi, hiç hesaba katmadığı bir durumla karşılaştı. Araçları ile dere içindeyken sele kapılan vatandaşlar, ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı.
Araç ilçesi Alınören köyünde meydana gelen olayda, araçları ile dereden geçmek isteyen 3 kişi sele kapıldı. Sel sularının sürüklediği vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Araç Belediyesi acil kurtarma ekipleri sevk edildi.
İMDATLARINA EKİPLER YETİŞTİ
Olay yerine gelen ekipler, derede mahsur kalan 3 kişiyi kısa sürede kurtardı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa