Kocaeli'de rehine krizi: 1 kişi vuruldu, restorandakiler alıkoyuldu

Restoranda rehine krizi: 1 kişiyi vurdu, özel harekat devrede
SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

İstanbul'da Çocuklara Silah Çeken Sürücü Tutuklandı

İstanbul'da Çocuklara Silah Çeken Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da bir sitede çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlenen bir sürücü, çocuklara ve velilere silah çekti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, ruhsatsız silah ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Eyüpsultan'da bir sitede çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlenen sürücü, çocuklara silah çekti. Kısa sürede gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir sitede 22 Şubat saat 02.05'te meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan H.I. (44) isimli şahıs, çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlendi. Ardından araçtan inerek silahını çeken H.I. çocukları ve velilerini tehdit etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Diğer vatandaşların araya girmesinin ardından H.I. oradan ayrıldı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
img

Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme
img

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.