Araçlar bile tanınamaz hale geldi! 3 kişi yanarak hayatını kaybetti

Karabük'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralanırken; karayolu trafiğe kapatıldı.

Karabük'te facia gibi bir kaza meydana geldi. Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı.

YANARAK CAN VERDİLER

Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verirken, 5 kişinin de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyie karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.