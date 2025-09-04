Haberler

Araçlar bile tanınamaz hale geldi! 3 kişi yanarak hayatını kaybetti

Araçlar bile tanınamaz hale geldi! 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
Araçlar bile tanınamaz hale geldi! 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların alev aldığı kazada 3 kişi yanarak hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralanırken; karayolu trafiğe kapatıldı.

Karabük'te facia gibi bir kaza meydana geldi. Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı.

YANARAK CAN VERDİLER

Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verirken, 5 kişinin de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyie karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
