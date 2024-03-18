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Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu

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İstanbul Bayrampaşa'da, izin gününde kendisine ait araçla ters yöne giren polis memuru, trafikte bir kişiyle yol verme tartışmasına girişti. Tartışmanın kızışmasıyla birlikte polis, diğer sürücüyü silahla bacağından vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis memuru ise gözaltına alındı.

İstanbul Bayrampaşa'da kendisine ait araçla ters yöne giren polis memuru, trafikte çıkan yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından silahla vurarak yaraladı.

Olay saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ait araçla izinli olduğu gün seyir halinde olan polis memuru ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücü ile polis memuru arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kızışmasıyla birlikte polis, diğer sürücüyü silahla bacağından vurdu.

Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ise gözaltına alındı.

"YARALANAN ADAMIN YERDE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Silah seslerini duyan mahalle sakini Sadık Şengül, "Biz içerideydik, silah sesi duyduk. Önce kavga seslerini duyduk, sonra dışarı çıktık. O anda silah seslerinin de geldiğini duyduk. Yaralanan adamın yerde olduğunu gördük. Öncesinde kavga, bağrışma seslerinin geldiğini duydum. Yaralının durumu iyiydi, bacağından kan aktığını gördük. Hastaneye götürdüler." dedi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayrampaşa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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