Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
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Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
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Kocaeli'de yol ortasında terk edilmiş bir araç görenleri şaşırttı. Bir süre sonra olay yerine gelen sürücünün sözleri ise en az olay kadar garipti.

Kocaeli'de yol ortasında bırakılmış bir otomobil, sürücüsüne ulaşılamaması nedeniyle çevrede şaşkınlığa neden oldu. Uzun süre sahibine ulaşılamayan araç nedeniyle kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Bir süre sonra aracın başına gelen sahibi "Ben buraya bırakmamıştım ki arabamı" diyerek kendini savundu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıatkn1:

el frenini çekmeyi unutmuş olabilir kadın yani sonuçta garipsememek gerekir

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Haber YorumlarıAhmet Kaya:

Bir Arabistan bir de İran kalmıştı, onlar da kadınlara ehliyet vermeye başladı.??

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Görüntüler çok açık polis ehliyetini almalı

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Erkeklerin sağduyusu sayesinde araç kullanmaya çalışan kadınlardan sadece birisi. Ama kadının beyanı esastır tabi. İstediği yere bırakır.

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