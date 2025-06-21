Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Kocaeli'de yol ortasında bırakılmış bir otomobil, sürücüsüne ulaşılamaması nedeniyle çevrede şaşkınlığa neden oldu. Uzun süre sahibine ulaşılamayan araç nedeniyle kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Bir süre sonra aracın başına gelen sahibi "Ben buraya bırakmamıştım ki arabamı" diyerek kendini savundu.