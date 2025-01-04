Aracını fırının merdivenlerinden sürerek yoluna devam etti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi fırından ekmek aldıktan sonra aracına bindi. Ne olduysa bundan sonra oldu.

ARACINI MERDİVENLERDEN SÜRDÜ, KADIN ŞAŞKINLIKLA EL SALLADI

Şahıs, aracını fırının merdivenlerinden sürerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O sırada fırından çıkan bir kadın neye uğradığını şaşırdı. Olanlara anlam veremeyen kadın, sürücünün arkasından el salladı.