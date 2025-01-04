Aracını fırının merdivenlerinden sürerek yoluna devam etti
Beylikdüzü'nde fırından ekmek alan bir vatandaş, aracını fırının önündeki merdivenlerden aşağı sürerek yoluna devam etti. O sırada fırından çıkan bir kadın, şaşkınlıkla sürücüye el salladı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi fırından ekmek aldıktan sonra aracına bindi. Ne olduysa bundan sonra oldu.
ARACINI MERDİVENLERDEN SÜRDÜ, KADIN ŞAŞKINLIKLA EL SALLADI
Şahıs, aracını fırının merdivenlerinden sürerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O sırada fırından çıkan bir kadın neye uğradığını şaşırdı. Olanlara anlam veremeyen kadın, sürücünün arkasından el salladı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa