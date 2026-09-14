Aracında öldürülen Ali Haydar Çoban cinayetinde sanıklar 2’nci kez hakim karşısında

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Ali Haydar Çoban'ın ölümüne ilişkin davada sanıklar 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde aracında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Ali Haydar Çoban'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 2'nci duruşması, Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada maktul aile, avukatlar ve sanıklar hazır bulundu.

Duruşmaya katılan vekili Av. Ramazan Hakan Urul, okunan rapordaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek önceki beyanlarını tekrar etti. Urul, sanık Burhan Ş.'nin maktule ateş etmediği yönündeki savunmasının kamera görüntüleriyle çeliştiğini ileri sürerek, her iki sanığın da eylemlerden iştirak halinde cezalandırılmasını talep etti.

Av. Ramazan Hakan Urul, "Okunan rapordaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Geçen celse sanık Burhan'ın maktule ateş etmediği beyan edildi ancak kamera görüntüleri neticesinde sanık Burhan'ın bundan kurtulma ihtimali yoktur. Olaydan hemen sonra çekilen bir fotoğraf var. Aracın hiçbir zaman sol tarafında bulunmayan diğer sanık Orkun bunu nasıl açıklayacaktır? Orkun kendince amcasını kurtarma yoluna girişebilir. Her iki sanığın fiili hakimiyeti ile maktulün ve diğer katılanın gücünü kırmıştır. Araç hareket halinde iken buna ateş eden kişi savunmasında nasıl haksız tahrik savunmasına giriyorsa, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/17133 soruşturma sayılı dosyası bu olaydan bir buçuk yıl öncesine aittir. Her iki sanığın gerçekleşen her iki eylemden iştirak halinde cezalandırılmasını talep ederiz. Sanıklardan şikayetçiyiz" dedi.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Cumhuriyet savcısı ise dosyaya gelen rapora ilişkin diyeceklerinin olmadığını belirterek eksikliklerin giderilmesini istedi. Savcı, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, atılı suçun katalog suçlardan olması, sanıkların tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıklar beraat ve tahliye istedi

Tutuklu sanık Burhan Ş., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek rapordaki aleyhe hususları kabul etmediğini söyledi. Sanık Burhan Ş., "Ben maktulü kesinlikle tanımam, ben Ergün'ü tanırım, olayla da hiçbir bağım yoktur. Ben işverenim, binlerce çalışanım var. Sabıkam yok, hiçbir kimseye zarar vermedim. Bu olayı planlayan Ergün Ç., beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Diğer tutuklu sanık Orkun Ş. ise "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Okunan rapordaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Olayla amcamın hiçbir alakası yoktur. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Görüntüler bilirkişiye gönderilecek

Mahkeme heyeti, ATK'dan gelen iyileştirilmiş görüntü kayıtlarının alanında uzman bilirkişiye tevdi edilerek savunmalar ve beyanlar doğrultusunda incelenip rapor düzenlenmesine karar verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Ali Haydar isimli şahıs, sanayi bölgesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve tartıştığı zanlının silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ali Haydar ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haydar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı