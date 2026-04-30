Aracın önünü keserek sürücüyü darp ettiler

Adıyaman'da, bir grup şahıs önünü kestikleri aracın önünü keserek sürücüsünü darp etti.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi Bahçecik TOKİ yakınlarında bir grup şahıs ismi öğrenilemeyen şahsın idaresindeki 34 HUL 250 plakalı otomobilin önünü kesti. Aracın önünü kesen şahıslar, ismi öğrenilemeyen sürücüye saldırdı. Olayda sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

