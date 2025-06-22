Aracın motoruna giren yılanı elindeki sopayla çıkardı

Aracın motoruna giren yılanı elindeki sopayla çıkardı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan Fatih Yavuz, park halindeki bir aracın motor kısmına giren yılanı elindeki sopayla çıkardı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan Fatih Yavuz, park halindeki bir aracın motor kısmına giren yılanı elindeki sopayla çıkardı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki aracın motor bölümünde fark edilen yılan, korku ve paniğe sebep oldu. O esnada olay yerinde bulunan Fatih Yavuz, büyük bir soğukkanlılıkla eline aldığı sopayla yılanı dikkatli bir şekilde motor bölümünden çıkardı. Yavuz'un müdahalesiyle muhtemel bir tehlikenin önüne geçildi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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