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Aracın kaputuna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı

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Antalya'da bir vatandaş, aracının kaputuna giren fareyi konuşarak çıkması için ikna etmeye çalıştı

Antalya'da sabah saatlerinde kızını okula bırakmak için aracıyla yola çıkan bir vatandaş, bir süre ilerledikten sonra aniden devir kaybı yaşadığını fark etti. Aracı uygun bir noktaya çeken ve kaputu açarak sorunun nerede olduğunu anlamaya çalışan vatandaş, duyduğu bir ses ile hayatının şokunu yaşadı.

FAREYİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Aracın motor bölümünde bir lağım faresi olduğunu gören vatandaş, ne yapacağını bilemedi. Fareyi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba sarf eden vatandaşın, "Hadi oğlum çık git, hadi in aşağı geldik. Ne gıcık bir hayvansın" dediği duyuldu.

Aracın kaputuna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yahu,peynir göstereydin ,fare laftan anlamaz...

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