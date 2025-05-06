Aracı polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförü hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Başkent Ankara'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilecek yürüyüş için CHP'li milletvekillerini 1. Meclis'e taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt, 'dur' ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürdü. Olay sırasında trafik polisi, otobüsün sağına kaçarak olası bir kazadan yara almadan kurtuldu.

EV HAPSİ VERİLDİ

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şoför Gökyurt hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' kararı verildi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Son olarak şoför Gökhan Gülyurt hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu karara yapılan itirazın kabul edilmesi sonucunda Gülyurt'a verilen 'ev hapsi' kararı kaldırıldı ve elektronik kelepçesi çıkarıldı. Gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir duyurdu.

Emir'in, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;