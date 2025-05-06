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Aracı polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförü hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda milletvekillerini taşıyan parti otobüsünü 'dur' ihtarına uymayarak polis memurunun üzerine süren şoför Gökhan Gülyurt hakkında verilen 'ev hapsi' kararının kaldırıldığını duyurdu.

Başkent Ankara'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilecek yürüyüş için CHP'li milletvekillerini 1. Meclis'e taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt, 'dur' ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürdü. Olay sırasında trafik polisi, otobüsün sağına kaçarak olası bir kazadan yara almadan kurtuldu.

Aracı polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförü hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

EV HAPSİ VERİLDİ

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şoför Gökyurt hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' kararı verildi.

Aracı polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförü hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Son olarak şoför Gökhan Gülyurt hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu karara yapılan itirazın kabul edilmesi sonucunda Gülyurt'a verilen 'ev hapsi' kararı kaldırıldı ve elektronik kelepçesi çıkarıldı. Gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir duyurdu.

Emir'in, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

Aracı polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförü hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Aracı polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförü hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

KELEPÇE ÇIKMASAYDI ÖZGÜR EFENDİ SURLARA ÇIKIP EYLEM YAPACAKTI ŞOFÖRLERİMİZİDE ALDILAR DAHA BAŞKA BİZLERDEN NE ALACAKLA BASKI ALTINDA YAŞIYORUZ DİYE MEGAFIN ELİNDE YİNE AYNI HİKAYE SURLARDA YATIP KALKACAKTI

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Haber YorumlarıYavuz sivas:

Özgürü tokatlayan adamla bu şoförün ne farki var acaba birisi öldürmeye teşebbüs etti birisi tokatcik atti biri serbest biri tutuklu

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Haber YorumlarıYavuz sivas:

Özgürü tokatlayan adamla bu şoförün ne farki var acaba birisi öldürmeye teşebbüs etti birisi tokatcik atti

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