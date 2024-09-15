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Araç içinde eşini döven adam yaptığına pişman edildi

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Mersin'de bir adam, araç içinde eşine şiddet uyguladı. Olayı gören duyarlı vatandaşlar adama 'Gücün ona mı yetiyor?' diyerek tepki gösterdi ardından darp etti.

Mersin'de araç içinde eşine şiddet uygulayan adam, çevre sakinleri tarafından fark edildi.

"GÜCÜN ONA MI YETİYOR?"

Aracın kapısını açan duyarlı vatandaşlar eşini döven adama, "Gücün ona mı yetiyor?" diyerek tepki gösterdi. Öfkeli kalabalık kısa sürede büyüyerek karısını döven adamı linç etti. Eşine saldıran adam uğradığı şiddetin ardından neye uğradığını şaşırdı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

Otomobil 3-sayfa Mersin Mersin Toplum Şiddet Hukuk Yaşam Kadın

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Yorumlar (5)

Doğrucu:

Müslümanlarda sıradan bir gün :))

24
63
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Orhan Özsoy:

Ellerine sağlık

48
7
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Üveys Uyanık:

kimbilir hangisi haklı yanlizca dayak cuzum degil

12
2
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yasin yaşaran:

toplum bu halde

7
2
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