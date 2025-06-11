Araban Ovası'nda Yangın: 500 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü

Araban Ovası'nda buğday tarlalarında yangın: 500 dönüm ekili alan kül oldu, 20 keçi telef oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban Ovası'ndaki 6 ayrı buğday tarlasında yangın çıktı. Toplam 500 dönüm ekili alanı küle çeviren yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sürerken, alevlerin arasında kalan 20 keçinin de telef olduğu öğrenildi.

Yangın, Araban ilçesi Araban Ovası'nda bulunan 6 ayrı buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın giderek yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi traktörleriyle yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

500 dönüm ekili alan yandı, 20 keçi telef oldu

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Altun, yaklaşık 500 dönüm ekili alanı küle çeviren yangına vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü belirterek alevlerin arasında kalan 20 keçinin de telef olduğunu söyledi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.